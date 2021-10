A l’affiche cette semaine : John Carter

Malheureusement, il arrive trop tard. Il est décédé, lui léguant sa fortune et un ouvrage, qu’il lui a recommandé de lire sans le montrer à quiconque.

Aussitôt, le jeune homme se plonge dans la lecture d’une aventure fascinante, vécue par son oncle. Officier dans l’armée sudiste durant la guerre de Sécession, c’est un homme brisé. Lors d’une attaque des Indiens, il se réfugie dans une grotte, à l’intérieur de laquelle se trouvent de mystérieuses inscriptions et un médaillon. Lorsqu’il le prend dans sa main, il se retrouve transporté en un lieu inconnu. En reprenant ses esprits, il découvre qu’il ne peut plus marcher sans faire de grands sauts. En réalité, il se trouve sur la planète Mars, et les Tharks, qui l’habitent, mesurent plus de trois mètres de hauteur. Mais deux peuples d’humanoïdes se livrent une guerre sans merci. En route pour un voyage extraordinaire ! Dans cette adaptation d’un roman d’Edgar Rice Burroughs, le cinéaste Andrew Stanton ("Le monde de Nemo", "Wall-E", "1001 pattes"), quitte son domaine de prédilection, l’animation, pour mettre en scène un film avec de vrais comédiens. Enfin, pas tout à fait, car les Tharks ont été réalisés avec la technique de “performance capture”. Le résultat est un spectacle total, comme les studios Disney savent les faire, avec des décors époustouflants, moitié naturels, moitié réalisés en images de synthèse, et des effets spéciaux très réussis, même si la 3D n’est pas utilisée au maximum de ses possibilités.