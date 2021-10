Martin Solveig et Benny Benassi ont collaboré avec la chanteuse sur ce nouveau single. Le résultat est beaucoup plus électro/house et moins pop que Give Me All Your Luvin.

Le clip du single, tourné la semaine du 17 février, devrait être dévoilé la semaine prochaine. Pour sa réalisation, la star a fait appel à deux photographes de mode, Mert Alas et Marcus Piggott, qui ont déjà travaillé sur la pochette de l'album M.D.N.A.