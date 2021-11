Caen. Handball : les Normands logiquement sortis de la Coupe de la Ligue

Cherbourg-Tremblay : 24/27

En avance au tableau d'affichage de la 3e à la 60e minute sans jamais compter moins de trois buts d'avance, Tremblay a gérer son affaire face à de vaillants Cherbourgeois.

Écart minimal : 15-18 (36e)

Écart maximal : 7/15 (20e)

JS Cherbourg : Horvat (5 arrêts/15), Gabord (8 arrêts /23), Guillard et Bordier : 5 buts, Curcic : 4 buts, Mannebar : 3 buts, Conte : 2 buts, David Petricevic, Gunko, Vallet et Cardinal : 1 but.

Caen-Chambéry : 28/32

Pendant plus de 45 minutes, les Chambériens ont bien cru que leur aventure en coupe de la Ligue allait s'arrêter dès ce premier tour. La faute à des Caennais accrocheurs, précis et motivés, ne lâchant jamais le morceau. Les dix dernières minutes ont été en revanche, bien gérées par les Alpins qui ont réussi à se détacher définitivement pour s'imposer.

Écart minimal : 1 but (de 0 à 4e ; de 23e à 28e; de 40e à 49e)

Écart maximal : 6 buts (12e)

Caen : Arsenic (4 arrêts/16), Jacoby (5 arrêts/22), Rosier, Sacko, Corneil, Tomas et Rossi : 4 buts, Vujovic : 3 buts, Allais et Roopina : 2 buts, Garcia : 1 but.

Vernon-Ivry : 16/23

En étant à touche-touche avec les Parisiens pendant toute la première période, ne concédant jamais plus de deux buts de retard, les Vernonais ont signé un premier acte très positif. La seconde période, accélérée nettement par les pensionnaires de StarLigue a rapidement mis les Eurois en berne, pour finalement laisser filer les derniers instants et voir l'écart enfler.

Écart minimal : 0 but (16e et 24e)

Écart maximal : 7 buts (60e)

Vernon : Gautier (4arrêts/13), Garcia (4 arrêts/12), Canoine et Boe : 5 buts, Indjic : 3 buts, Belliman, Slassi, Bouteiller : 1 but