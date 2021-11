Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 3 septembre

Bélier

Vous vous posez des questions quant à l'efficacité de vos actions. Vous doutez d'avoir été assez loin dans ce que vous portez en vous. Ce n'est pas satisfaisant.

Taureau

On vous demandera d'user de votre capacité de dissuasion pour tenir la dragée haute à des adversaires qui pourraient réduire à néant un travail de longue haleine. Courage.

Gémeaux

S'il pleut un peu sur votre vie, imaginez que les gouttes d'eau qui claquent sont les applaudissements des succès de demain. Courage la courbe s'inverse rapidement.

Cancer

Vous avez l'impression que votre personnalité assez brute de décoffrage vous porte autant qu'il ne vous bloque. Vous finissez toujours par graviter autour de ceux qui font l'actualité.

Lion

Vous sentez qu'il ne faudrait pas grand-chose pour être la proie à du harcèlement. Certaines peurs sont des tatouages que l'on ne peut enlever. N'hésitez pas à vous défendre.

Vierge

Capturez-le puisque vous en rêvez et c'est du gâteau puisqu'il vous aime ou tout du moins ça ne tardera pas. Bonne pioche.

Balance

Personne ne vous a fait signe un contrat stipulant que vous devez dire la vérité ! la réalité n'a aucun intérêt ; vous savez très bien romancer le passé. Écrivez !

Scorpion

Vous avez le besoin de vous cultiver. Qui a dit que lire était triste ? et en plus entre les lignes pour vous donner des ailes et vous transporter une tierce au-dessus du paradis.

Sagittaire

Être emmenés loin dans un véritable voyage avec des actions diverses. Rien de passif changer de cadre avec un rôle d'imitateur. Le rêve.

Capricorne

Devant certaines difficultés de la vie, cette journée met en exergue les sentiments diffus. Cette volonté de combattre en vous appuyant sur une épaule solide.

Verseau

Il faudra passer à l'attaque. Ne plus attendre. Un combat singulier est essentiel afin de vous faire reconnaître à votre juste valeur. Saturne est de votre côté.

Poissons

Vous retrouvez des couleurs. Si vous avez un peu l'impression d'être mis de côté, votre popularité repart. Votre cote est loin de dévisser. Tout va pour le mieux.