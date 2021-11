Rouen. Une famille de Rouen s'envole pour Haïti afin d'aider la population

Quitter la Normandie et Rouen (Seine-Maritime) pendant deux ans pour donner de son temps dans un pays en pleine reconstruction. C'est ce qu'a fait la famille Rondeau, début septembre 2018, en mettant de côté sa vie quotidienne pour s'envoler à Haïti. "C'est un projet que j'avais avec ma compagne depuis une dizaine d'années, depuis que nous nous sommes mariés", raconte Stéphane Rondeau, le père de famille.

Travailler dans un dispensaire

Ce n'est pas la première fois que le couple part à l'étranger puisqu'en 2007, Stéphane et Marie sont partis pendant six mois en Palestine. "C'est l'occasion de découvrir une autre culture et de se rendre utile", argumente Stéphane Rondeau. Il travaille habituellement comme pédiatre au CHU de Rouen, tandis que sa compagne est sage-femme à la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan.

Ils vont mettre leurs connaissances professionnelles à profit : "Pour la première fois, nous allons pouvoir travailler ensemble, dans un dispensaire pédiatrique dans la banlieue de Port-au-Prince". Ils viendront en aide aux enfants et comptent aussi développer quelques activités dans le dispensaire qui n'avait, jusqu'alors, aucune sage-femme.

"Ce voyage va renforcer les liens familiaux", Stéphane Rondeau

"Nous savons que nous allons être forcément déroutés au départ mais ce voyage va renforcer les liens familiaux", poursuit Stéphane Rondeau. Ses enfants se satisfont ainsi de pouvoir voir leur père tous les soirs "car il n'y aura plus de garde de nuit". Âgées de sept ans, cinq ans et 15 mois, les trois filles ne craignent pas l'éloignement de la France pendant ces deux années. "Les deux plus grandes seront scolarisées dans une école du quartier", ajoute Stéphane Rondeau alors que l'enseignement, à Haïti, se fait en français.