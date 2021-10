Cuisine presto

Tartine au chèvre, basilic et poitrine fumée



Pour 4 personnes

Préparation : 5 mn

Cuisson : 10 mn



Ingrédients :

1 baguette

200 g de tranches

de poitrine fumée

1 bûchette de fromage

de chèvre (genre Ste-Maure)

5 feuilles de basilic



Préchauffez votre four thermostat 8 (240°C).

Coupez votre baguette en deux puis coupez chaque 1/2 baguette dans le sens de la longueur de manière à obtenir 4 tartines.

Coupez le fromage en rondelles. Lavez et ciselez le basilic.

Répartissez le fromage sur les tartines puis saupoudrez de basilic. Ajoutez les tranches de poitrine fumée au-dessus.

Faites cuire environ 10 mn. Servez aussitôt.



Suggestion : servez sur un lit de crudités.



Trucs et astuces : pour ciseler les feuilles de basilic, disposez les feuilles lavées et séchées dans un verre puis, à l’aide de ciseaux de cuisine, taillez-les très finement pour développer tout leur arôme. Mieux vaut éviter le mini-hachoir, qui en broyant trop finement les feuilles, risquerait de "casser" leur goût.