Canteleu. "Plus d'écologie au gouvernement" selon David Cormand, invité de Zone Libre

Au lendemain d'une réunion avec le président de la République et les chasseurs à l'Élysée, le ministre de la transition écologique, a annoncé sa démission du gouvernement. Un départ annoncé à la radio sans même avoir prévenu le président de la république. Nicolas Hulot affirme ne "plus vouloir se mentir". La présidence de la République estime via un communiqué que le désormais ex-ministre peut être "fier de son bilan". Depuis cette annonce les réactions sont nombreuses parmi elles, celle de David Cormand, le Rouennais, secrétaire National d'Europe Écologie les Verts était l'invité de Zone Libre, mardi 28 août 2018.

L'invité Zone Libre Impossible de lire le son.