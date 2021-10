Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce Mercredi 01 Août 2018

Bélier

Vous aimez les mystères et y être confronté par immersion. Pas question de faire tourner les tables, vous voulez comprendre la complexité de la nature humaine. Bon courage

Taureau

Vous aimeriez bien vous renouveler totalement avec d'autres perspectives. Vous avez l'envie de surprendre par de nouveaux influx que vous pourriez apporter.

Gémeaux

La priorité affective du jour : " se pardonner lorsque l'on se fait du mal " ; c'est le secret de la longévité. Vous savez parler avec sincérité de vos problèmes.

Cancer

Vous tendez à toujours rester sur des fondamentaux. La famille, même si parfois vous vous sentez chahutés par les plus jeunes et par les plus vieux !

Lion

Lorsque vous regardez de près votre progéniture vous avez l'impression de lire un journal d'ado un peu décalé. Vous vous sentez complètement largué.

Vierge

Vous êtes un peu l'homme qui voulait voler et qui risque de se casser les deux chevilles. Personne ne perçoit votre envie de vous élancer vers de nouveaux horizons.

Balance

Vous en avez un peu assez que l'on vous propose tout une gamme d'onguents pour vous raffermir la peau et la pierre philosophale en quelques millilitres illusoires. Vous assumez les outrages du temps.

Scorpion

Vous êtes une perle et accepterez de lever une partie du voile concernant certains secrets de fabrication. Vous savez attirer l'œil.

Sagittaire

Grands moments d'interrogations ! on vous reprochera votre étroitesse d'esprit, obtus ! il y a des images qui choquent parfois vous avez l'impression d'être " Méga has been "

Capricorne

Longtemps mis en sommeil, vos talents artistiques reviennent en force. Changer les couleurs du temps, et transposer la joie de vivre trois tons au-dessus.

Verseau

Vous ne réussissez jamais autant que lorsque vous conjuguez la peur et l'adrénaline. Vous avez peur que personne ne s'intéresse à votre travail.

Poissons

Vous raffolez des accords insolites. Les extrêmes se touchent même en matière de couleurs, de décorations. Vous n'aimez pas le ton sur ton. Ça va exploser.