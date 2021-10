Les balayeurs de la glace en action à Caen

Employés municipaux, ils sont mobilisés dans le cadre du plan neige. A Caen, ils sont une centaine à compléter le travail des quatre saleuses et des deux tracteurs de la ville, chargés de dégager les routes et les rues. Retrouver dans notre player ci-dessous, les témoignages de deux balayeurs de glace, Jean-Michel Julien et Alan Maillard.



Il leur faudra encore bien se couvrir aujourd'hui, même si leur tâche semble plus aisée que les jours précédents, aucun flocon n'étant tombés à Caen depuis dimanche. Depuis vendredi soir, près de 300 tonnes de sel de deinégement ont été dispersés au total sur la ville de Caen, dont 85 pour la seule nuit de dimanche à lundi. Le plan neige s'interrompera le 15 mars.