Le Vietnam, pays invité d'honneur à la foire de Caen

Tendance Ouest a écrit :

À Caen, deux ans de prison contre le tortionnaire des chats

Mercredi 18 juillet, Carlos Leite est repassé devant le tribunal. Il avait été condamné le mercredi 27 juin dernier à 18 mois de prison dont neuf fermes par le tribunal correctionnel de Caen (Calvados) pour avoir torturé une quinzaine de chats à Caen et dans l'agglomération. Il était poursuivi ce mercredi pour des faits similaires, sur 11 autres chats. Il a été reconnu coupable des faits et condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans pendant laquelle il a notamment une obligation de soin. Carlos Leite a également l'interdiction définitive de posséder un animal de compagnie.

