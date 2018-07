Le Havre : une épaisse fumée après une explosion de bouteilles de gaz

Une épaisse fumée noire s'est élevée, mardi 3 juillet 2018, au-dessus de la ville du Havre (Seine-Maritime). En cause : une explosion de bouteilles de gaz, vers 16 heures, sur le toit d'un immeuble situé rue Boissy d'Anglas, non loin du stade Océane et à proximité d'un des points d'entrée de la ville.

Double explosion à #LeHavre

Je crois que ça vient d'un appartement pour la première explosion... pic.twitter.com/QqlDI0oCBi — ~✨The Space Wanderer🌌~ (@TenTenhove) 3 juillet 2018

Pas de blessés

Les locataires ont été évacués des lieux, il n'y a pas eu de blessés. Mais des riverains sont restés confinés un temps, lors de l'intervention des secours. Des rues ont été fermées à la circulation par manque de visibilité.

Regardez la diffusion de mido mido : explosion 😲 le havre https://t.co/lS7rRLulML — thierry malet (@thierry_malet) 3 juillet 2018

31 sapeurs-pompiers, avec huit engins, se sont rendus sur les lieux. Ils ont éteint l'incendie en fin de journée.