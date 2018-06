Les jardins normands sont exposés à l'abbatiale de Fécamp

Du 9 juin au 15 octobre 2018, trente-six panneaux sont exposés à l'abbatiale de Fécamp (Seine-Maritime). Mêlant textes et photos, l'exposition de l'Institut européen des jardins et paysages présente le patrimoine botanique de Normandie. Les panneaux permettent la découverte des jardins et paysages normands. Ils s'accompagnent de différentes rencontres et conférences avec des paysagistes.

Écoutez Ourdia Siab, chargée de mission au pôle évènementiel de la ville de Fécamp :

Une exposition et des conférences

Durant le temps de l'exposition des rencontres et des conférences sont prévues. Une dizaine de thématiques sera abordée. Des thématiques comme les jardins d'abbayes, à la française, les jardins paysagers, les créations de paysagistes et contemporaines, les jardins botaniques, l'arboretum, les jardins de collection, les jardins liés à des personnalités et les jardins collectifs. Elles auront pour but de faire connaître toute la richesse du patrimoine végétal normand.

Trente-six panneaux pour présenter les jardins remarquables visibles dans notre région. - Florine Lebesne

Plusieurs dates sont prévues jusqu'au 29 septembre 2018

• Samedi 23 juin : Jardin remarquable : le jardin d'Agapanthe et le jardinage urbain – 15h au Lycée Anita Conti.

• Samedi 1er septembre : Architecture et paysage : les jardins de l'abbaye de Boscherville – 15h au Lycée Anita Conti.

• Samedi 8 septembre : Présentation de la rénovation du quartier du Ramponneau et du jardin pédagogique – 15h à la salle Jean Bouin.

• Dimanche 16 septembre : visite conférence autour de l'exposition – 15h salle des mariages à l'Hôtel de ville.

• Samedi 22 septembre : Art des jardins par Samuel Craquelin – 15h auditorium du musée des Pêcheries.

• Vendredi 28 septembre : Le bois des Moutiers à Varengeville-sur-Mer – 15h salle des mariages à l'Hôtel de ville.

• Samedi 29 septembre : Les jardins et le potager du château de Miromesnil – 15h au Lycée Anita Conti.



(avec Florine Lebesne)

La Normandie des jardins - exposition du 9 juin au 15 octobre 2018 à l'abbatiale de la Sainte Trinité de Fécamp - du lundi au dimanche de 9h à 17h30, à partir du 1er octobre de 9h à 17h - Gratuit.

