Le retour de la vague rose le 14 octobre 2018

Le départ de la course caritative Les Elles de l'Orne aura lieu depuis le campus de Damigny du pôle universitaire d'Alençon (Orne) à 15h dimanche 14 octobre 2018. C'est une organisation du Conseil départemental de l'Orne en partenariat avec La Ligue contre le cancer et l'association A3 Alençon Athlétisme. Lundi 4 juin 2018, Christine ROIMIER, vice-présidente du Conseil départemental de l'Orne, Philippe PECATTE, président de l'association A3 Alençon et Olivier TOUSSAINT, vice-président de La Ligue ont lancé les inscriptions pour Les Elles de l'Orne.

Les Elles de l'Orne, une course qui prend de l'ampleur

Les Elles de l'Orne est une course visant à soutenir la lutte contre le cancer du sein, elle est donc réservée aux féminines à partir de 10 ans. Cette manifestation de 4,5km est à allure libre, néanmoins, les participantes doivent terminer le parcours, similaire à l'an passé, en 1h30. Un entraînement sera prévu en amont et une buvette en aval de l'événement. 3500 féminines ont participé à l'édition 2017, ce qui représente 19 000€ pour La Ligue.

Tous les frais d'inscription reversés à la Ligue, une première !

Le prix d'inscription est de 7€, auquel il faut ajouter 3€ si vous souhaitez recevoir un t-shirt de l'édition 2018. En trois éditions, Les Elles de l'Orne ont permis à la Ligue de recevoir 46 000€. En 2018, tous les fonds récoltés pour l'inscription des participantes sont intégralement reversés à l'association. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Christine ROIMIER explique ce choix.

Le Conseil départemental : un partenaire du dépistage depuis 1992

Le Conseil départemental soutient Les Elles de l'Orne depuis sa création. Cependant, son action pour lutter contre le cancer du sein avait débuté bien avant. Christine ROIMIER décrit le rôle de cette administration.

Le budget de la Ligue

Les moyens de financement sont les manifestations, les donations, les cotisations et les legs. Les Elles de l'Orne représentent 20 % des fonds récoltés par les manifestations. En 2018, 50 % des fonds récoltés iront à la recherche et 50 % à l'aide au malade (soins, supports, sport thérapeutique…).

2018 met à l'honneur le sport thérapeutique

En 2018, un stand de sensibilisation pour familiariser le sport thérapeutique sera mis en place le jour de la course. Le sport sous prescription amène les malades à faire de la gym douce ou de la marche nordique, une activité adaptée à eux, à leurs capacités et à leurs besoins. En 2017, le comité national olympique avait fait une demande pour développer le sport thérapeutique au sein de La Ligue. Cependant, celle-ci n'avait pas les fonds nécessaires pour le concrétiser, contrairement à cette année. Philippe PECATTE, le président de l'association A3 Alençon Athlétisme témoigne.

Pour participer aux Elles de l'Orne, inscrivez-vous ici.

Inscriptions jusqu'au 8 octobre avant minuit. Tarifs : 7€ sans t-shirt/10€ avec t-shirt. Retrait des dossards et t-shirts à partir du 12 octobre et jusqu'au jour de la course.