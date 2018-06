[vidéo] Rochambelle 2018 à Caen: une arrivée insolite

Ce samedi 9 juin a été rythmé à Caen par la 31ème édition des Courants de la Liberté. Avec la Rochambelle, 15 000 femmes se sont retrouvées pour courir autour de la prairie, au profit de la lutte contre le Cancer. A l'arrivée, Alicia et Jeanne sont sur le haut du podium: elles ne se connaissaient pas mais sont arrivées main dans la main, en 23 minutes et 23 secondes!

Alicia raconte cette arrivée inattendue

Alicia Poirel et Jeanne Lehair ne s'étaient jamais rencontrées avant de courir ce samedi 9 juin. Elles ont décidé, en fin de course, d'arriver ensemble, premières ex-aequo: "Jeanne s'est arrêtée plusieurs fois pendant la course pour prendre des photos, faire des sefies. A chaque fois, elle me rejoignait facilement en tête. Un moment elle m'a proposé de me prendre en photo à l'arrivée. Je lui ai dit non, c'est aussi sa course... On a finalement décidé d'arriver ensemble. C'est une course solidaire, ça a du sens".

Alicia Poirel avait déjà remporté la Rochambelle en 2016. Parisienne, elle est venue avec des amies caennaises.

Jeanne Lehair est triathlète, originaire de Metz. Elle est notamment sacrée championne du monde en relais mixte en 2015.

Les deux lauréates racontent leur arrivée solidaire improvisée. - Maÿlis Leclerc-de-Sonis

En troisième position, c'est Natalie Chaumont qui monte sur le podium. Elle a connu un autre podium il y a quelques années: élue Miss Normandie Prestige en 2012.

En troisième position de cette Rochambelle 2018: Natalie Chaumont. - Maÿlis Leclerc-de-Sonis

Trois courses se déroulent encore dimanche 10 juin, dans le cadre des courants de la Liberté.