Rouen : les associations de défense des migrants tirent la sonnette d'alarme

Un constat rassemble les associations présentes dans le collectif rouennais (Seine-Maritime) des États généraux des migrations (EGM) : il y a un durcissement des positions sur les politiques migratoires. Une vingtaine d'associations et de collectifs citoyens, dont la ligue des Droits de l'Homme, le collectif pour les Droits des femmes, Médecin du Monde ou encore le Réseau éducation sans frontière a rejoint ses EGM à Rouen dans le collectif qui s'est formé au mois de janvier 2018.

"La situation est dramatique, y compris pour les personnes qui arrivent ici, explique Patrick Le Moal, responsable du collectif de défense des libertés fondamentales. La Préfecture, le Département, ne prennent pas les mesures adaptées au simple respect de la loi".

Les EGM entendent, en unissant les acteurs, porter une voix forte pour que cette loi soit respectée et même pour qu'elle évolue et que les conditions d'accueil deviennent "dignes d'un pays comme le nôtre", explique le militant.

Sensibiliser l'opinion

Par leur combat, les associations entendent porter une autre voix dans l'opinion publique, celle de la solidarité qu'ils opposent à "une couverture médiatique qui présente les migrants comme un problème", selon Patrick Le Moal. "Il n'est plus possible que l'État se défausse sur les associations", renchérit Christian Cartier, délégué régional de Médecin sans frontière. La Ligue des droits de l'homme de Rouen reçoit même des demandes de subvention du Département pour aider des familles de migrants. "On leur répond poliment qu'ils ne sont pas à la bonne adresse", explique ironiquement Ginette David, vice-présidente de la section de Rouen. Le Département n'a pas pour l'heure confirmé l'information.

Une "manif'déambulation" est prévue samedi 9 juin 2018 au départ de la place Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime) avec des animations et des témoignages pour sensibiliser l'opinion à ces questions.