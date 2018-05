Stade Malherbe Caen : Issa Marega signe chez les pros

Issa Marega, pilier de l'équipe réserve du Stade Malherbe Caen (Calvados) a signé son premier contrat professionnel chez les Normands mardi 29 mai 2018.

Il se souviendra certainement de l'année de ses 20 ans. Issa Marenga, pilier de l'équipe réserve du Stade Malherbe Caen (Calvados) a signé son premier contrat professionnel mardi 29 mai 2018 avec le club Normand. Il a signé pour un an avec options.

Premier entraînement le 5 juillet

Issa Marenga découvrira ses nouveaux coéquipiers le jeudi 5 juillet 2018, date de la reprise pour l'équipe pro. Avec son 1,96 mètre pour 93 kg, le joueur le sait : "le plus dur commence maintenant", confie-t-il au Stade Malherbe.

Et après avoir effectué ses classes au FC Sèvres, à l'AC Boulogne-Billancourt et à l'AS Meudon, avant de s'envoler pour le FC Porto pendant une saison et demie.