Santé : alternatives pour décrocher des rendez-vous plus vite à Rouen

Comme dans de nombreuses villes, les patients rouennais (Seine-Maritime) en font régulièrement l'amère expérience : il faut souvent des mois pour obtenir un rendez-vous chez des professionnels de santé. Dans l'agglomération, quelques alternatives se développent pour gagner du temps.

Des appareils de mesure, des petites lettres projetées sur le mur, du personnel en blouse blanche… Quand ils pénètrent dans la salle d'examen, Nadine Fournil et François Le Grand sont surpris. Au premier regard, impossible pour ce couple de faire la différence entre la salle d'examen de Plus belle ma vue et celle d'un ophtalmologue classique. Pourtant, l'entreprise lancée depuis un mois à Rouen (Seine-Maritime) propose un concept différent pour permettre aux patients d'obtenir leurs rendez-vous beaucoup plus vite. Et c'est bien ce qui a amené Nadine Fournil dans ces murs : "J'ai appelé mon ophtalmo et on me proposait un rendez-vous en mars 2019 ! Alors qu'ici, j'ai obtenu un rendez-vous en huit jours." Comme elle, de nombreux patients sont souvent dépités de devoir compter en mois les délais avant d'obtenir un rendez-vous.

Libérer les spécialistes des cas les plus simples

C'est notamment ce qui est arrivé à Jérôme Quenor et ce qui l'a poussé à créer ce "centre de vision". Pour pouvoir proposer des rendez-vous "le jour même ou maximum huit jours plus tard", son concept est simple : les consultations sont assurées par des orthoptistes, qui prennent les mesures, posent des questions et font des examens. En pleine auscultation, François Le Grand est d'ailleurs "surpris par tous les instruments high-tech", différents de ceux plus anciens utilisés par sa spécialiste habituelle. L'examen terminé, les résultats sont envoyés à un réseau d'ophtalmologues en Europe, principalement en Espagne ou en Allemagne, qui se chargent des prescriptions adéquates. À la sortie de leur examen, François et Nadine sont informés qu'ils "recevront un compte rendu et une prescription par mail sous 48 heures". Un modèle utile selon Jérôme Quenor, qui y voit un moyen de "soulager les ophtalmologues rouennais d'une partie de leur clientèle". D'autant plus que son centre s'axe surtout sur les corrections ou prescriptions de lunettes. Mais en cas de détection d'une anomalie, le patient sera directement aiguillé vers un ophtalmologue.

Jérôme Quenor a créé son centre en partant de sa propre expérience de patient en manque de rendez-vous avec des spécialistes. - Aurélien Delavaud

Cette alternative n'est pas la seule à se substituer à des médecins surchargés. Beaucoup de personnes l'oublient mais, depuis 2009, les sages-femmes sont habilitées à pratiquer des actes gynécologiques, comme "les frottis, les traitements d'infections type mycose ou le suivi et la prescription de la contraception", détaille Anne-Laure Froment, sage-femme dans le centre-ville de Rouen. Dans son cas, les interventions de ce type représentent aujourd'hui "environ un tiers des rendez-vous". Des créneaux qu'elle peut proposer en quelques jours en cas de problème "comme une absence de contraception" et au plus tard un mois après l'appel, là où certaines femmes attendent parfois des mois chez des spécialistes. Comme dans le cas de Plus belle ma vue, Anne-Laure Froment voit cette possibilité comme "l'occasion de soulager les gynécologues pour qu'ils puissent se consacrer à des cas plus compliqués", même si l'intervention d'une sage-femme "n'est pas un service low-cost". Par exemple, les sages-femmes sont habilitées à prescrire des solutions pour arrêter de fumer à des femmes ayant un désir de grossesse, ainsi qu'à leur entourage. Il est donc parfaitement possible pour un homme d'être suivi par une sage-femme.

Inscrit depuis seulement quelques jours, Richard Lafaye est "agréablement surpris" par Doctolib qui gère son agenda pour lui. - Aurélien Delavaud

Que l'on soit un homme ou une femme, l'attente peut également être longue pour consulter un podologue. Pour ce genre de spécialiste comme pour bien d'autres, une solution permet parfois d'obtenir des rendez-vous très rapidement. Depuis quelques jours, Richard Lafaye s'est inscrit sur Doctolib, une plateforme en ligne qui gère ses rendez-vous et qui permet aux patients d'avoir une vue dégagée sur ses disponibilités. Pour gagner du temps, "c'est surtout utile en cas de désistement. Il suffit que quelqu'un voit le créneau et clique dessus", apprécie le podologue installé à Rouen. En cas de petit coup de chance, il est donc possible de se retrouver avec un rendez-vous pour le jour même et ce pour toutes les spécialités présentes sur la plateforme.