Solo : a star wars story, pas exaltant mais correct

Aujourd'hui je vous parle du film Solo : a star wars story, de Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke et Paul Bettany.

A peine 5 mois après la sortie de Star Wars : Les derniers Jedi, Disney nous offre un nouveau film de l'univers. Jusqu'ici, depuis 2015, les films sortaient au mois de décembre chaque année. Est-ce ce changement de date qui fait que le marketing a été moins présent que pour les autres films ? A part lors de sa projection au festival de Cannes, il n'en a pas beaucoup été question dans les infos ou sur les sites non spécialisés. Mais il y a peut-être une autre raison : le tournage a été très mouvementé. Les 2 réalisateurs initiaux ont été remerciés et 70% du film a été retourné par celui appelé pour prendre leur place : Ron Howard. Disney a peut-être décidé de rester discret vu comment tout cela a mal commencé.

Mais au final, l'histoire se termine plutôt bien puisque je peux vous dire que le film était plaisant à regarder !

Nous suivons le jeune Han, pas encore Solo, quelques années avant l'épisode IV : un nouvel espoir et sa rencontre avec Luke Skywalker. Il n'est encore qu'un jeune vaurien qui veut se faire un nom. Ici, point de Force ni même de mysticisme comme on a pu le voir dans Rogue One. Tous les affrontements se font à base de blaster, vibro-lame ou bâtons. Ce film ressemble donc plus à un film d'aventures/western dans l'espace qu'un star wars proprement dit.

C'est à dire que vous pouvez aller voir ce film sans avoir vu un star wars de votre vie, vous ne serez pas largué.

Péripéties et action

De ce point de vue là, le film est correct car il apporte son lot de péripéties et une petite dose d'humour. Le rythme est bon et les personnages bien fouillés. Nous les suivons souvent depuis peu et pourtant la façon dont ils sont travaillés nous les font paraître très familiers. C'est, à contre-courant de l'opinion générale certes, ce que j'ai reproché au traitement des personnages de Rogue One. Ici, le point est très réussi.

Il y a plusieurs rebondissements, afin de laisser le spectateur alerte. Les fans de Star Wars ne sont pas oubliés de l'équation. J'ai beaucoup aimé le jeune Lando Calrissian qui a la classe dès cette époque en fait ! De nombreuses références émaillent les dialogues et quelques scènes, souvent en rapport avec l'univers étendu, c'est à dire des personnages ou événements qui existent ou sont détaillés en dehors des films. Un clin d'oeil très sympathique.

Il y a néanmoins un moment qui m'a fortement déplu et que j'ai presque trouvé pitoyable : le dialogue wookie. Je ne peux trop vous détailler la scène pour vous laisser la surprise mais sachez une chose : un humain ne possède pas le larynx, la gorge, les cordes vocales, la cavité bucale et tutti quanti pour faire des vocalises avec les wookies… Essayez de " dialoguer " avec un ours et on en reparle !

Pour ceux qui comme moi connaissent la jeunesse de Han Solo grâce aux livres sortis il y a quelques décennies, il y a beaucoup de différences avec ce qui nous a été raconté mais la nouvelle histoire est intéressante elle aussi. Elle laisse présager une suite que j'attendrai avec intérêt !

Solo : a star wars story avait une aura inquiétante à sa sortie , qui ne laissait pas présager du meilleur. Et pourtant belle surprise que ce film, j'ai passé un bon moment devant ces aventures, même s'il manque l'étincelle qui fait les Grands films. C'est le premier film Star Wars qui s'affranchit réellement de la Force et même de gros combats spatiaux , ce qui peut surprendre mais j'ai trouvé le résultat probant. Solo : a star wars story, à voir en ce moment au cinéma.

