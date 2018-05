Baseball : Rouen et Sénart se quittent dos à dos

Dimanche 20 mai 2018, le Rouen Baseball (Seine-Maritime) se rendait à Sénart pour affronter les Templiers pour une journée de réserve, comptant pour le championnat Élite de baseball.

Après leur victoire en Challenge de France face à Sénart, les Rouennais remettaient ça le dimanche 20 mai 2018 face à leur rival francilien, cette fois pour une rencontre de championnat. Dans le premier match, Sénart prend les devants et remporte le match 2-0. Dans le second, les Huskies sont revanchards et remportent la partie 1-5. Au classement, les Rouennais assurent toujours en 2e place du classement avec neuf victoires pour trois défaites. Juste devant, avec neuf victoires et une défaite, les Barracudas de Montpellier viendront affronter les Huskies dans leur tanière pour la prochaine journée prévue le dimanche 27 mai 2018.

16e coupe d'Europe pour les Huskies

Suite à leur victoire en Challenge de France, les Huskies de Rouen sont déjà assurés de disputer la prochaine Coupe d'Europe CEB prévue en 2019, en Allemagne. Un second pass sera attribué aux champions de la saison régulière ou aux finalistes si les Rouennais réalisent un doublé.