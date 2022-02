Aunay-sur-Odon. Insolite : airsoft et pêche aux canards à la gendarmerie d'Aunay-sur-Odon

La gendarmerie d'Aunay-sur-Odon (Calvados) ouvre ses portes samedi 26 mai 2018 ! C'est l'occasion de découvrir la polyvalence du métier de gendarme.

Hélicoptères et château gonflable

Une immersion qui passera d'abord par des démonstrations : gendarmes, maîtres-chiens et plongeurs montreront leur savoir-faire. À bord d'un hélicoptère ou d'une moto, ils feront rêver plus d'un visiteur.

Et les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer non plus. Sur place, ils pourront s'entraîner à tirer avec un air soft et arpenter le "petit parcours du combattant." Un château gonflable, une pêche aux canards et le fameux jeu du chamboule-tout seront même installés sur place pour l'occasion.

Des portes ouvertes pour comprendre la difficulté et l'importance d'une telle sécurité dans nos Sociétés. Le courage, l'honneur et la fratrie sont des valeurs que partagent ces hommes. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Pratique. Samedi 26 mai 2018 de 10 heures à 18 heures à la gendarmerie d'Aunay-sur-Odon.