Humour : le cabaret des Barjes à la Soucoupe de Mont-Saint-Aignan

La Cie rouennaise, après Joe et Joe, présente un nouveau spectacle burlesque sous la forme d'un cabaret à la Soucoupe de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), le jeudi 24 mai 2018.

Les Barjes est une compagnie rouennaise qui rassemble Jérémy Chopin et Barthélemy Guéret. Ils se sont fait connaître pour leur spectacle résolument burlesque Joe et Joe, et présentent actuellement une toute nouvelle création à la Soucoupe de Mont-Saint-Aignan, jeudi 24 mai 2018. Jérémy Chopin répond à nos questions :

Comment votre duo s'est formé ?

"Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années alors que je faisais partie de la troupe étudiante des Croc'odile. J'y pratiquais le théâtre en amateur dans un style café théâtre. Pendant ce temps-là, Barthélemy créait un spectacle solo de clown. Il était enseignant mais il a décidé de franchir le pas pour se consacrer pleinement à sa passion. Il y a trois ans, notre duo est né. Nous avons conçu ensemble le spectacle Joe et Joe dont la version étoffée a été présentée l'année passée à Vivacité. C'est l'histoire de deux apprentis soldats qui cherchent à faire régner l'ordre avec maladresse : c'est gestuel et poétique, sensible et farfelu."

Serez-vous à nouveau présent à Vivacité cette année ?

"Nous avons eu beaucoup de chance d'être sélectionnés pour le off en 2017 et cela nous a permis de nous faire remarquer par des programmateurs. Grâce à Vivacité nous avons une belle tournée qui s'annonce pour Joe et Joe : nous participons au off du festival d'Aurillac cet été par exemple. Ce fut un véritable tremplin. Cette fois c'est Barthélemy qui se produira en solo à Vivacité avec son spectacle Edward Johnson où il incarne une ancienne grande star du rock. On retrouve toujours cet humour qui est le nôtre : c'est vraiment burlesque. Un petit morceau de ce spectacle sera d'ailleurs présenté dans notre cabaret."

Quels personnages incarnez-vous dans ce cabaret ?

"Nous recevons des invités pour ce cabaret, en particulier une jongleuse, deux musiciens et une clown. Sur scène, Barthélemy et moi sommes Jean-Rémi et Jean-Bart. Ce sont les présentateurs ou animateurs et en tant que tels, nous assurons les transitions entre chaque numéro avec beaucoup d'humour et nous nous mettons aussi en scène dans un trio musical et dansant avec la clown Odile Cousin."

Pourquoi avoir choisi de créer un nouveau spectacle sous la forme d'un cabaret ?

"Nous avons souvent eu recours à cette forme chacun de notre côté. Nous apprécions le cabaret car c'est toujours un spectacle très riche où chacun présente un univers très différent. Cela permet aussi de varier les disciplines : sketchs humoristiques, numéros musicaux ou circassiens. Nous présentons des formes courtes et il y en a vraiment pour tous les goûts et puis le cabaret nous permet aussi de tester des choses, des situations cocasses,des gags visuels et de travailler toute notre gestuelle burlesque. Nous présentons le programme de ce cabaret à la façon d'un menu car il est possible de manger sur place mais aussi par goût de la métaphore : c'est notre façon de dire que le cabaret, comme un plat, est composé de divers ingrédients dont la combinaison crée la surprise."

Pratique. Jeudi 24 mai 2018 à 20h30 à la Soucoupe de Mont-Saint-Aignan. Gratuit. Réservation au 06 26 59 66 20