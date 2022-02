Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce samedi 26 mai

Bélier

Il faut donner les plus beaux habits aux souvenirs. Vous aurez en mémoire certains jours dorés mâtinés d'affection de ceux qui vous précèdent dans les étoiles.

Taureau

Vous êtes déjà propulsé dans les semaines à venir avec des projets professionnels en " veux-tu, en voilà ". Heureusement vous avez une méthode qui vous permet d'être toujours organisés. Rien ne vous arrête.

Gémeaux

Vous êtes au calme et vous en avez besoin. La rumeur de la ville et ses gesticulations, très peu pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer dans les voyages, les livres et une bonne dose de réflexion.

Cancer

Journée de charivari ; le temps presse. Vous ne savez plus où donner de la tête. Votre domesticité vous occupe à un tel point que les heures passeront à une allure frénétique. Gardez votre calme s'il vous plaît.

Lion

Vous êtes sur un épisode de grande chaleur. Les secrets que vous enfermez dans votre cœur demeurent parfois de terribles évènements. Vous ne voulez pas oublier, simplement tenter de mieux vivre avec.

Vierge

À l'abri des regards, vous saurez distiller les saveurs de la solitude à deux. Ce week-end s'annonce sur une touche de l'intimité. Vous avez besoin de vous ressourcer, de discuter, tout simplement vivre heureux avec l'élu de votre cœur.

Balance

Vous en aurez un peu assez d'écouter les rumeurs à l'égard des uns et des autres. Une véritable conspiration contre la vérité.

Scorpion

Vous êtes en train de dériver vers une forme d'autoritarisme envers votre entourage. Pour ce faire, vous avez la précision d'un mécanisme d'horlogerie.

Sagittaire

Campagne durant laquelle vous lutterez contre le mensonge. Ce travestissement de la réalité est presque forme de remboursement de la part de son auteur. À quelle fin ? Mystère.

Capricorne

Peut-être un peu hyperactif, votre quête de la vie meilleure passe par l'obsession de la réinvention et de la création. Rien ne doit rester en place. Vous êtes à la recherche d'une perpétuelle remise en cause.

Verseau

Une certaine frénésie vous titille. Une poussière sur le cœur certes fait planer un vent de nostalgie, mais d'un redémarrage dans l'air vous stimule. Très compliqué à vivre tout cela.

Poissons

Journée de création et d'imagination. Vous en tirez un véritable plaisir. Peut-être un peu de bricolage par vous-même et revenir à des choses plus simples.