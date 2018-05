14 vitres brisées depuis avril : la TCAR suspend des arrêts sur les Hauts de Rouen

Depuis mardi 15 mai 2018, la ligne T2 du réseau de transports en commun Astuce de Rouen (Seine-Maritime) est déviée. En cause, des vitres de bus brisées à un arrêt sur les Hauts de Rouen.

C'est une vitre brisée lundi 14 mai 2018 au soir à l'arrêt Galilée qui a poussé la TCAR, Transports en commun de l'agglomération rouennaise, à suspendre la desserte de sept arrêts sur les Hauts de Rouen (Seine-Maritime). "C'est la 14e vitre brisée depuis le mois d'avril", détaille Hervé Mauconduit, directeur d'exploitation du réseau.

Il a donc été décidé de dévier les bus tous les soirs, à 19h30 car "les bris de vitres ont toujours lieu entre 20 et 23 heures". Cette décision devrait être appliquée jusqu'au lundi 21 mai 2018.

Cailloux et petites billes

Sur place, les agents du réseau ont retrouvé des cailloux et des petites billes.

"Il y a des passagers à l'intérieur au moment des bris de vitre. Pour le moment, on n'a pas eu de blessé parce que cela se passe à des horaires où il n'y a pas beaucoup de clientèle mais on n'est pas à l'abri d'avoir une personne derrière la vitre. On a dévié pour mettre en sécurité nos clients et nos conducteurs."

Sept arrêts supprimés

En tout, sept arrêts de la ligne T2 ne seront pas desservis les prochains jours à partir de 19 h 30 et deux arrêts provisoires ont été ajoutés :

-

"Nous aurons vendredi une réunion avec nos partenaires de sécurité, la préfecture, la ville de Rouen et la métropole pour essayer de trouver une solution", précise Hervé Mauconduit.