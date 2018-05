Musique et sensations pour le Festival de la Jeunesse de Lisieux [Publireportage]

Le Festival de la Jeunesse revient à Lisieux samedi 26 mai, pour une nouvelle édition place de la République. Musique et sensations sont au programme.

Avec près de 3000 personnes accueillies tous les ans, le Festival de la Jeunesse est devenu un rendez-vous incontournable de l'agenda lexovien. Pour sa 6ème édition, le Festival change de lieu et s'installe place de la République au cœur du centre-ville de Lisieux.

Au programme: la valorisation des structures locales l'après-midi et l'animation musicale le soir. Avec côté sensations, un aquajump et un aquaride le samedi 26 et le dimanche 27 mai.

Un programme riche en animations et démonstrations

Le Conservatoire ouvrira le bal à 14h avec un concert de musiques actuelles, suivi à 15h du groupe de rock alternatif " Time Out ". A 16h, place au break dance avec Urban Lexo Dance qui tiendra également un stand tout au long du Festival pour présenter ses actions au public.

A 16h40, Adriano Bonaventura animera la place de la République avec de la variété française avant de laisser la place aux jeunes des structures jeunesse qui vont présenter en avant-première des extraits de la comédie musicale " Les Time's Rock ".

A 18h30, l'association " Tout le Monde en Transe " proposera des démonstrations de hip hop, modern jazz, ragga et zumba et sera suivie des coaches sportifs du Studio Fitness qui sauront vous faire bouger ! Cette première partie de journée se terminera avec un grand flash-mob : tout le monde est invité à participer.

Puis la deuxième partie de la soirée sera ouverte à 20h par le groupe lexovien par excellence : Fake qui, avec leur rock progressif, vont mettre le feu à la place. Puis à 21h, place aux années disco avec le groupe Royal Disco Funk Party et enfin, à partir de 23h, on va terminer la fête avec un dance floor géant animé par DJ Yvan avec la participation de Malek.

Pour un maximum de sensations

L'animation du toboggan est prévue, cette année aussi, mais avec deux structures gonflables aquatiques. L'aquaride est un toboggan de 11 mètres de haut pouvant atteindre une glissade jusqu'à 95 mètres (à Lisieux 65 mètres) de long et une vitesse de 45 km/h. L'aquajump est un toboggan unique en France avec un saut et un atterrissage tout en douceur sur un airbag gonflable.

L'accès aux toboggans est réglementé, Aquaride à partir de 5 ans et Aquajump à partir de 8 ans. Mais les plus petits ne seront pas mis à l'écart, un bassin avec pédalos sera à leurs disposition. Ces structures seront à disposition le samedi 26 mai de 10h à 20h puis le dimanche 27 mai de 10h à 18h.

Tarif: 10€ pour un pass 1h sur place, ou 8€ si acheté en amont sur le site internet www.aquaridetour.com. Programme complet sur www.ville-lisieux.fr // Facebook : ville de Lisieux