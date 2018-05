Près de Caen, ils construisent des maisons en usine

À Breteville-sur-Odon, près de Caen (Calvados), Créa Kub met au point un type de construction encore peu répandu en France.

L'idée lui est venue lorsqu'il a cherché à agrandir sa propre maison : il y a deux ans, Aurélien Endelin, constructeur de véranda à l'origine, se lance dans l'aventure qu'il baptisera ensuite Créa Kub. "Notre cherchions une méthode qui nous permettrait de construire 100m2 sans se lancer dans un ou deux ans de travaux", raconte-t-il.

Jusqu'à 20 tonnes

Le principe ? Fabriquer en usine une extension ou même une maison entière, en différents blocs d'ossature bois puis les transporter sur place. À l'abri des aléas climatiques, tout est conçu en quelques mois. À l'intérieur des logements, isolation, plomberie et électricité sont installées, il n'y a plus qu'à raccorder sur place. Le tout en quelques heures.

La méthode est déjà répandue aux États Unis mais n'en est qu'aux prémices en France. "Ce qui nous a posé le plus de questions, c'est le transport", précise l'entrepreneur. Pouvant faire jusqu'à 13 mètres de long, les cubes peuvent en effet peser jusqu'à 20 tonnes. Pour y parvenir, l'entreprise caennaise travaille avec une société spécialisée en convois exceptionnels et grutage.

Construction rapide

Et le succès est au rendez-vous. "Nous avons déjà deux ans de carnet de commandes rempli, dont 80 % sont des constructions", précise Aurélien Endelin Ce qui séduit ? La rapidité d'exécution et donc la diminution des frais, mais aussi le fait de ne faire intervenir qu'un seul opérateur. "Nous sommes 12 personnes, et tout le monde est polyvalent : de la manutention au placo à l'électricité, il faut savoir tout faire."

Et si l'entreprise propose des modèles types, les clients optent la plupart du temps pour du sur-mesure. Côté prix, "il faut compter en moyenne 1 200 €/m2", assure le constructeur. Prochaine étape pour Créa Kub ? "Rationaliser la production pour pouvoir produire en plus grande quantité." Elle devrait d'ailleurs déménager dans de nouveaux locaux à Villers-Bocage en fin d'année.