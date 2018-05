Une nouvelle société pour dynamiser les hippodromes normands

Installée à Cormelles-le-Royal depuis février 2018, la toute nouvelle société "Two dream's" veut dynamiser l'hippodrome de Caen (Calvados), et y attirer de nouveaux publics.

Créée en février 2018, la société Two dream's entend dynamiser l'hippodrome de Caen (Calvados). "On a deux casquettes : conseillers en communication auprès d'écuries d'une part, et l'organisation d'événements pour redynamiser l'hippodrome et attirer de nouveaux publics dans les tribunes", présente Aurélie Chanteau, gérante de la société, basée à Cormelles-le-Royal. "Pour les grands événements il y a du monde dans les tribunes, mais en dehors de ces grandes courses c'est désert", remarque-t-elle.

Plusieurs animations

Pour changer la donne, Two dream's envisage de mettre en place différentes animations à destination du public lors des journées de course : projections sur écran géant, concerts, jeux, tombolas, rencontres, etc. Le lundi 4 juin 2018 sera ainsi la première journée d'événements organisés par la société à l'hippodrome de Caen. Un concert de Laurent Piquot et les Alter ego est prévu, des visites et des vidéos de présentation de différents métiers de la filière équine, ainsi qu'un grand jeu "Hip'inside". "La société Le Trot, qui gère l'hippodrome de Caen, a besoin de notre aide pour repeupler les tribunes de l'hippodrome. On veut s'adapter aux différents publics, y compris novices, pour valoriser la filière équine", ajoute Aurélie Chanteau.

"Être comme des stades de foot"

Afin de redynamiser l'hippodrome, Two dream's tient à s'appuyer sur les entreprises, notamment en leur proposant des espaces privilégiés lors des courses. "On veut montrer que les hippodromes peuvent être comme des stades de foot pour la communication et la promotion des entreprises", explique la gérante de la société. Issue du monde de la communication, elle est associée avec Olivier Jacquet, passionné de cheval et courtier dans le trot, et Clémence Lebouvier, également cavalière. "C'est aussi une question de passion", confie Aurélie Chanteau.