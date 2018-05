Parti à vélo pour gravir l'Elbrouz, Christian Masia est en Ukraine

Christian Masia, un habitant d'Ocqueville (Seine-Maritime) est parti de Cany-Barville le 3 mars 2018 avec son vélo pour rejoindre la Russie et gravir l'Elbrouz, le plus haut sommet d'Europe. Nous l'avons joint samedi 12 mai 2018 alors qu'il se trouve en Russie. À mi-parcours il faut le point pour nous. ENTRETIEN

C'est un défi qu'il réalise pour le Téléthon. Christian Masia, d'Ocqueville (Seine-Maritime), est parti avec son vélo le 3 mars 2018 depuis Cany-Barville. Son objectif : rejoindre la Russie pour gravir l'Elbrouz, le plus haut sommet d'Europe (5 642 mètres).

Il a notamment traversé l'Allemagne, la Pologne et la Biélorussie. Nous avons joint Christian Masia samedi 12 mai 2018 alors qu'il se trouve en Ukraine.

Entretien :

Une longue attente en Ukraine

Christian Masia commence à trouver le temps long. Il n'est plus très loin de la frontière russe mais à cause de retards dans l'obtention d'un visa il est obligé d'attendre. Notre normand pourra passer la frontière le 22 mai. Il compte arriver au pied de l'Elbrouz le 4 ou le 5 juin et le gravir le 10 juin. Son retour en France est prévu pour le 17 juin 2018.

Vous pouvez suivre les aventures de Christian Masia sur sa page Facebook.

