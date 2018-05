Amnesty International en Normandie pour casser les préjugés sur les réfugiés

" Il y a des milliers de raisons d'accueillir des réfugiés, quelle est la vôtre ?", depuis vendredi matin 4 mai 2018, des militants de l'ONG Amnesty International distribuent ces tracts aux passants, près d'un bus tout jaune, devant la mairie d'Argentan (Orne), première étape Normande de la tournée "I Welcome".

La tournée du bus " I Welcome " d'Amesty International a commencé en juin 2017, pour s'achever en juin 2018. Elle est déjà passée ponctuellement en Normandie, notamment lors de festivals à l'été 2017. Mais elle y revient depuis vendredi 4 mai 2018, d'abord à Argentan (Orne), pour sensibiliser à l'importance de protéger et d'accueillir les personnes qui fuient la guerre et les persécutions dans leur pays.

Jean-Louis Jégo responsable communication en Basse-Normandie, à Amnesty International :

Si le bus d'Amnesty International reste stationné devant la mairie d'Argentan jusqu'à samedi soir 5 mai 2018, la tâche des bénévoles est parfois compliquée, les passants ne se sentant pas forcément toujours concernés :

Lundi 7 mai 2018 le bus jaune de la tournée " I Welcome " d'Amesty International sera stationné Quai Hamelin à Caen (Calvados). Mardi 8 et mercredi 9 mai 2018 sur le parvis Notre-Dame à Coutances (Manche). Vendredi 11 mai 2018 cours Jonville à Granville (Manche) et samedi 12 mai 2018 place de Gaulle à Cherbourg (Manche).

Amnesty International compte 5 millions d'adhérents dans le monde, plus de 90.000 en France. Prix Nobel de la Paix en 1976, l'ONG milite pour le respect des Droits de l'Homme dans le monde.