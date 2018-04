Nuages, pluies, vents, fraîcheur…. Quelques heures de patience et le soleil revient

Ce week-end a été marqué par un vrai temps d'automne dans la Manche, contratant avec le temps estival du week-end dernier. Mais après les pluies attendues dans la nuit du dimanche au lundi 30 avril 2018, le soleil reviendra progressivement et durablement !

Le mauvais temps a fait son retour ! Après une période estivale notamment le week-end dernier avec du soleil, des orages aussi, et des températures qui s'étaient hissées jusqu'à 27°C, soit 10°C au-delà des normales saisonnières !

Le retour du beau temps

Le contraste est saisissant avec le temps de ce dimanche 29 avril 2018 avec de la pluie, du vent et des températures qui ne dépassent pas les 10°C. Le temps joue le chaud et le froid et il n'y a rien d'anormal, en cette saison, avant une nouvelle dégradation pluvieuse puis un retour annoncé du soleil, selon Olivier Gonzalès, prévisionniste à Météo France Cherbourg.