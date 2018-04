En Ouzbékistan, le tourisme à la pointe de l'ouverture du régime

Le 29 avril 2018 à 12:10

Elles parlent plusieurs langues, circulent en Segway et se montrent souriantes: à première vue, Fatima et Zoukhra Rakhmatova ne ressemblent pas à l'idée qu'on se ferait d'un agent de l'appareil sécuritaire ouzbek, l'un des pays les plus fermés au monde.