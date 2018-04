Fécamp se prépare aux grands travaux

D'importants travaux sont prévus à Fécamp (Seine-Maritime) dans les prochaines années, de la presqu'île jusqu'au centre-ville. Ils vont changer la physionomie de la ville. Fécamp est lauréate du programme " Action cœur de ville ", financé en partie par la Caisse des Dépôts. Lundi 23 avril 2018, une présentation des différents projets a été faite.

Lundi 23 avril 2018, la ville de Fécamp (Seine-Maritime) accueillait Éric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts. Cette dernière finance en partie le programme Action cœur de ville dont Fécamp est lauréate. D'importants travaux sont prévus pour modifier la physionomie de la ville, de la presqu'île au centre-ville. Marie-Agnès Poussier-Winsback, la maire de Fécamp, veut faire de sa ville le vrai cœur d'une agglomération. Le projet est ambitieux. Écoutez-la :

Fécamp va changer de visage

Les travaux vont début dès le mois d'août 2018 et devraient durer au moins cinq ans. Les budgets sont en cours d'élaboration. L'embellissement du centre-ville coûtera quatre millions d'euros. Le pôle culturel et le nouveau Casino devraient en coûter quatre millions d'euros de plus. Le tout sera en partie financé par la Caisse des Dépôts qui dispose d'un milliard 700 millions d'euros pour l'ensemble des projets nationaux.

• La presqu'île



Sur la presqu'île, il est prévu la construction d'un complexe thalasso, en prolongation de la Boucane. Sera également implantée l'usine de maintenance du champ d'éoliennes offshore. Le ponton des pêcheurs va d'ailleurs changer de place.

• La Mâture



Sur l'espace de la mature, qui est actuellement un vaste parking, s'implanteront le nouveau Casino et un pôle culturel. En face, à côté de la gare, un pôle multimodal verra le jour pour mieux accueillir les bus.

• Place Bellet



Autour de la place Bellet, le cinéma Le Grand Large va pouvoir s'agrandir en prenant possession des halles. L'ancien tribunal va être transformé en bureaux pour des activités d'expertise et d'architecture ainsi qu'un espace co-working. Au-dessus de la poste (au premier étage du bâtiment) des logements seront créés.

• La rue piétonne



La rue piétonne sera réhabilitée avec du nouveau mobilier urbain et un nouveau sol.

• Autour du parking Jules Ferry



Tout autour du parking Jules Ferry, le bâtiment de l'Institut de formation en soins infirmiers va être détruit. Le local Le Loc de l'association Art en Sort va déménager dans le bâtiment situé en face de lui. À la place d'Art en Sort, ce sont les halles qui vont être aménagées. De plus une voie va être créée pour permettre un accès à la rue piétonne et à l'Hôtel de ville via ce parking Jules Ferry.

• L'ancien hôpital



L'ancien hôpital va être divisé en trois. Une partie sera occupée par l'Institut de formation en soins infirmiers (dès la rentrée 2020). Il y aura toujours le pôle associations. La dernière partie sera transformée en résidence pour senior.

