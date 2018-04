Quinze présidents de régions dont Hervé Morin dénoncent la politique "recentralisatrice" de l'Etat

Quinze présidents de régions françaises, celui de la Normandie, Hervé Morin, en tête, dénoncent la politique d'Emmanuel Macron. Élu de droite comme de gauche l'appellent, mardi 24 avril 2018, à faire confiance aux territoires.

Ils sont quinze, Hervé Morin en tête : quinze présidents de régions françaises, de métropole et d'Outre-Mer, dénoncent mardi 24 avril 2018 la politique "recentralisatrice" du gouvernement.

Dans une tribune publiée par le journal Le Monde, le président de la Normandie et ses homologues, de droite comme de gauche, appellent Emmanuel Macron à faire confiance aux collectivités pour transformer la France. Ils jugent "incompréhensible que l'État continue d'affaiblir les territoires alors qu'ils sont bien mieux gérés que lui".

"Sans précédent depuis 1982"

"Après plusieurs mois de discussions sans fin, tout laisse à penser que l'État veut décider seul" écrivent les présidents, un an après le premier tour de l'élection présidentielle de 2017. "Or, cette politique recentralisatrice, sans précédent depuis 1982 et le vote des premières lois de décentralisation, ne peut réussir" estiment-ils.

L'État "n'a plus l'agilité ni la capacité d'innovation des collectivités locales pour agir au quotidien au service de nos concitoyens" poursuivent les présidents de région. Ils évoquent notamment le dossier de l'apprentissage, dont la gestion est modifiée au détriment des régions. En matière d'aménagement du territoire, l'État est "dans l'incapacité de porter les projets d'investissement vitaux pour nos territoires, qu'il s'agisse de mobilité (trains intercités, routes, ports) ou d'énergies nouvelles", notent-ils encore.

Bertrand ne signe pas

Outre Hervé Morin, qui a aussi la casquette de président des Régions de France, on retrouve parmi les quinze signataires les patrons des régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. En revanche, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, n'a pas signé ce texte, tout comme l'exécutif de la Corse.

