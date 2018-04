Concours : elle veut faire jouer Ycare dans un bar de Cherbourg

Dans le cadre des Petits concerts de MTV, Fiby, une habitante de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), est en lice pour faire jouer Ycare, le 15 mai 2018 au Bayou.

"Il avait enflammé la place du théâtre de Cherbourg, le 29 septembre 2017" se souvient Fiby, une habitante du Cotentin. Ce jour-là, le chanteur Ycare se produit sur la scène du concert gratuit Tendance Live, organisé par Tendance Ouest, devant des milliers de personnes.

De la foule... au petit concert

La Cherbourgeoise ne demande qu'à revoir son artiste favori en concert. Elle s'est donc lancée dans un concours, organisé par la chaîne de télévision MTV. Son objectif ? Récolter un maximum de votes pour l'organisation d'un concert d'Ycare au bar Le Bayou, le 16 mai 2018. "Ce sera l'occasion de l'applaudir en petit comité, rien que pour nous" explique Fiby, sur la page Facebook qu'elle a créé pour l'occasion.

Après Arcadian, Ycare ?

Aura-t-elle autant de réussite que Mélanie et Fanny, deux habitantes de Longny-au-Perche, dans l'Orne ? Il y a un an, elles avaient réussi à convaincre les internautes et contribué à l'organisation d'un concert du groupe Arcadian dans leur commune de 1600 habitants.

Pour voter pour le concert d'Ycare à Cherbourg, rendez-vous sur cette page. Lundi 23 avril, l'événement de Fiby était en deuxième position, devancé d'à peine 40 votes par un autre projet !

