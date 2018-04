Vacances : un stage pour observer écureuils, têtards, libellules et autres petites bêtes

Pour les vacances scolaires, l'association Cardere encadre un stage nature dans le Bois du Roule à Darnétal (Seine-Maritime) du 2 au 4 mai 2018 : l'occasion pour les 7-12 ans de se ressourcer et d'explorer la forêt.

Pour les vacances, Cardere accueille des jeunes de 7 à 12 ans pour trois jours de stage nature dans le bois du Roule à Darnétal.



Éduquer à l'environnement

Le Centre d'Action Régional pour le Développement et l'Éducation Relative à l'Environnement (Cardere) offre tout au long de l'année un programme complet d'animations conçues pour les scolaires et les individuels. Située au Pôle régional des savoirs, l'association se donne comme but de développer l'éducation à l'environnement et met en place donc des sorties natures ou des chantiers de valorisation de sites naturels.

Avec des antennes relais au Havre à Bourg-achard ou encore à Dieppe et de nombreux partenaires sur le territoire, l'association couvre une vaste zone géographique : la Seine Maritime et l'Eure et, dans le cadre de ces activités, collabore régulièrement avec la Maison des forêts.

De la pédagogie active

"Ce stage proposé pendant les vacances permet de découvrir le milieu forestier, sa faune et sa flore, explique Pauline Tillier, animatrice nature pour le stage. Il permet aussi d'apprendre à reconnaître les plantes, les arbres et les petites bêtes."

Basé sur le principe de la pédagogie active, ce stage s'adapte aux demandes des participants : "Nous utilisons de nombreux supports comme des outils d'observation : jumelles, boîtes loupes ou filets à papillons ou encore des fiches pour comprendre la place de chacun dans la chaîne alimentaire."

Les participants se prennent pour des aventuriers et partent ainsi explorer leur environnement : "C'est par le jeu que l'on stimule leur curiosité, note-t-elle. Nous avons de très nombreux thèmes à aborder mais c'est surtout un moment de loisir, nous nous adaptons au rythme des participants et à leurs demandes", précise-t-elle

Les atouts du Bois du roule

"Le bois du roule présente la particularité de concentrer plusieurs types de paysages, note Pauline Tillier : la forêt, la mare, le coteau crayeux. Ce sont des milieux naturels très différents situés à proximité immédiate de la Maison des forêts et nous avons beaucoup à découvrir sur ces trois secteurs."

Le printemps est un moment propice pour le stage car "les oiseaux chantent et on peut facilement suivre les traces des petits animaux comme les écureuils et observer les habitants des mares : tritons, têtards, nèpes et larves de libellules."

Ce stage permet, grâce à la richesse faunistique et floristique du site, d'aborder de très nombreux thèmes tels que les empreintes, la litière forestière, l'ornithologie, la croissance des plantes mais aussi tout simplement d'apprécier le paysage et la beauté du site : "Le coteau offre de somptueux points de vue sur Rouen", raconte Pauline Tillier.

Pratique. Du 2 au 4 mai, de 9 à 17 heures à la Maison des forêts de Darnétal. 45 €. Réservations au 02 35 07 44 54.

