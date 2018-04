Rouen National Arts : le retour de la Biennale

Crée il y a 6 ans, la Biennale Rouen National Arts célèbre une nouvelle édition du 3 au 27 mai 2018 à la Halle aux toiles à Rouen (Seine-Maritime). L'exposition rassemblera 105 artistes, en majorité normands, et une grande variété de disciplines artistiques.

C'est en 2011 qu'Alain Colliard passionné d'art et lui-même artiste prend le parti de créer cette biennale d'art encadrée par l'association du même nom, Rouen national arts, afin de promouvoir la création contemporaine de Normandie. La Biennale bénéficie du soutien de la ville de Rouen qui l'accueille à la Halle aux toiles. Cette année près de 200 œuvres vont être présentées.

Quels types d'œuvres sont présentés ?

"Nous recevons cette année 105 artistes qui s'engagent à présenter deux œuvres. Chaque année, nous renouvelons nos artistes à hauteur d'un tiers pour offrir un panorama de l'art d'aujourd'hui en Normandie. Les techniques et les orientations picturales sont très variées, seul le postimpressionnisme est exclu car ce mouvement est déjà suffisamment représenté dans d'autres évènements. Ce salon se consacre essentiellement à la peinture, mais dès la deuxième édition, nous avons souhaité l'ouvrir à d'autres disciplines telles que la photographie, la tapisserie, l'art verrier et la sculpture. D'ailleurs cette année nous mettons en avant une technique méconnue : la subligraphie. Ce sont des reproductions d'œuvres sur plaques d'aluminium enduites d'un vernis puis passées au four. Cela donne un rendu exceptionnel."

Quelle est l'origine géographique des artistes ?

"La biennale met l'accent sur la production artistique normande. Depuis la réunification, nous présentons des artistes de cinq départements mais nous avons aussi des artistes d'Ile-de-France qui participent régulièrement. Pour sélectionner ces artistes, la commission bénéficie du soutien de deux galeries rouennaises : l'Espace de la Calende et la galerie Rollin. Il y a également des amateurs qui ne sont pas affiliés à des galeries et des étudiants : nous accueillons depuis la dernière biennale six étudiants de l'ESDHAR formés aux Beaux-Arts à Rouen ou au Havre. Cela nous permet de faire découvrir la jeune génération et de nouvelles formes d'expression artistique"

Quels artistes rouennais pourra-t-on y rencontrer ?

"De nombreux artistes rouennais figurent dans la sélection, notamment Christian Sauvé, Jean-Marie Petithon, Evelyne Weisang, Monique Robert, Annie Puybareau, Dominique Denry, Anne-Marie Houdeville et moi-même. Certains sont des habitués de la Biennale. Certains d'entre eux seront d'ailleurs présents sur place car les artistes s'engagent aussi à assurer des permanences afin de répondre aux questions des curieux. Des curieux qui peuvent aussi acheter sur place les œuvres exposées."

Pratique. Du jeudi 3 au vendredi 27 mai tous les jours de 11 à 19 heures à la Halle aux toiles à Rouen. Gratuit.

