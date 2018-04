Ils sont food ces romains : un voyage culinaire dans le temps à Vieux la Romaine

La nourriture est à l'honneur pour cette année 2018 au musée de Vieux-la-Romaine (Calvados). Une exposition savoureuse à découvrir jusqu'au lundi 31 décembre.

Comment mangeait-on dans l'antiquité ? Pour le savoir, il suffit de se rendre au musée de Vieux-la-Romaine (Calvados) qui accueille à partir du samedi 21 avril jusqu'à fin décembre 2018 une exposition savoureuse.

Une exposition ludique et sensorielle !

Car si on imagine très bien les repas gargantuesques avec au menu du sanglier… les repas romains pouvaient parfois prendre des formes pour le moins inattendues. Petite anecdote pour l'exemple : on trouvait sur les tables de l'époque plus souvent du chien que du sanglier.

L'exposition retrace ainsi la manière dont les Romains se nourrissaient. Autre surprise, le fast-food version antique existait déjà ! Il se nommait le thermopolium. Les enfants ne sont bien sûr par oubliés et pourront dès 4 ans profiter de l'expo, conçue tout spécialement pour eux.

Pratique. Du samedi 21 avril au lundi 31 décembre, de 10 heures à 18 heures, au Musée de Vieux. De 3 et 5 €.