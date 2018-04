Ban Ki Moon au Forum mondial Normandie pour la paix

Le Forum mondial Normandie pour la paix aura lieu en du 6 au 8 juin à Caen (Calvados). Une première édition pour évoquer les différentes zones de tension dans le monde.

Faire de la Normandie " le Davos de la paix ", c'est l'ambition d'Hervé Morin, le président de la région. Le premier Forum mondial Normandie pour la paix aura lieu du 6 au 8 juin à Caen (Calvados) autour du thème : " Mondialiser la paix, nouvelles guerres, nouvelles paix ". Un rendez-vous avec de nombreux invités des universitaires, des anciens ministres, des think thank et des experts pour évoquer les conflits dans le monde et la question du terrorisme. " Je rêve que la Normandie soit le lieu où on ébauche des solutions, où des belligérants d'hier essaient de construire la paix de demain ", explique Hervé Morin. Parmi les personnalités qui ont déjà confirmé leur venue, les anciens ministres Bernard Cazeneuve et Hubert Védrine ou encore l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki Moon.

La Région s'appuie sur son histoire pour légitimer son initiative. " C'est naturel de le faire en Normandie et c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire pour nos libérateurs ", indique François-Xavier Priollaud, le vice-président de la région en charge des relations internationales.

Rayonner sur la scène internationale

Un moyen aussi pour la région de se positionner sur la scène internationale en bénéficiant du rayonnement médiatique lié au forum. " La Normandie deviendra une région dont on parle via les déclarations faites pendant ces jours-là ", précise Hervé Morin.

Quand au " plagiat " évoqué la semaine dernière avec le Forum pour la paix organisé par le gouvernement en novembre 2018 à Paris, Hervé Morin se montre plus apaisé. Il laisse la porte ouverte au chef de l'État : " L'année prochaine ce sera le 75e anniversaire du débarquement, on peut envisager que les commémorations aient lieu en Normandie et pas à Paris. "

