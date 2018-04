Tennis de table (Pro AM) : le SPO Rouen stoppé net

Le vendredi 6 avril 2018, le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) recevait Pontoise-Cergy pour la 15e journée de championnat de Pro AM.

Après une série de trois victoires consécutives, les joueurs de SPO Rouen sont tombés sur plus fort qu'eux face à Pontoise, le vendredi 6 avril 2018. Dans le premier match, Emmanuel Lebesson affronte un ancien pensionnaire du SPO, Can Akkuzu, et la rencontre est serrée. Les deux joueurs poussent jusqu'au cinquième set pour se départager, mais Lebesson s'incline à la belle 11-9 (2-3) et donne le premier point à Pontoise.

Dans le second, Jesus Cantero affronte Marcos Freitas et s'incline 1-3. À la pause, Pontoise mène donc 2-0. Ensuite, Abdel-Kader Salifou entre en jeu face à Niagol Stoyanov et, malgré un match disputé là aussi, le Rouennais s'incline 3-0.

Coup d'arrêt au classement

Une défaite qui pose lourd sur le moral des Rouennais en pleine ascension. Au classement, ils restent à la 7e place avec 29 points (neuf victoires pour six défaites).

Une longue période de pause dans le championnat va s'écouler avant la reprise, prévue pour le 12 mai. Ce sera l'occasion pour le SPO Rouen de reprendre le jeu en main face à Istres, juste derrière au classement avec 25 points.

