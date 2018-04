Deux kayakistes en difficulté au large d'Antifer

Deux kayakistes ont appelé les secours samedi 7 avril 2018 alors qu'ils se trouvaient au large d'Antifer (Seine-Maritime). Ils ont été secourus par Dragon 76. En état d'hypothermie, les kayakistes ont été transportés à l'hôpital Monod.

Les deux kayakistes ont demandé eux-mêmes de l'aide via leur radio VHF. Il était environ 11 heures samedi 7 avril 2018. Les deux hommes de 29 et 32 ans se trouvaient au large d'Antifer (Seine-Maritime). Leur position restait floue et un important dispositif de recherche a été déployé. Ce sont rendus sur zone une vedette côtière de la Gendarmerie maritime, le canot Cap Fagnet de la SNSM de Fécamp, un chasseur de mine belge qui était en opération non loin de là et l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76.

En hypothermie avancée

Les deux kayakistes ont été repérés et pris en charge par Dragon 76 vers 11 h 45. Le kayak biplace se remplissait d'eau. Les deux victimes étaient à l'eau à l'arrivée des secours. Ils étaient en état d'hypothermie avancée. Les deux victimes ont été acheminées vers l'hôpital Jacques Monod de Montivilliers. Le kayak biplace a été ramené au port de Fécamp par la SNSM.

