Emmanuel Macron au 13H de TF1 jeudi pour un grand entretien en direct

Durant cet entretien d'une heure, qui sera diffusé également sur LCI, le président répondra en outre à des questions concernant la vie quotidienne des Français, et expliquera quel cap il entend donner à la France à l'approche de son premier anniversaire à l'Élysée, a indiqué à l'AFP le directeur de l'information du groupe TF1 Thierry Thuillier.

"TF1 avait réalisé la première interview télévisée du président Macron en octobre, et nous souhaitions proposer l'interview du premier anniversaire de son élection mais ce qui nous a surtout motivés, c'est le contexte du moment ; aujourd'hui, les sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français sont au premier plan", a-t-il expliqué

Durant cette émission spéciale d'une heure, Jean-Pierre Pernaut interviewera le chef de l'État sous une forme inédite, puisque "cette interview sera enrichie de courts sujets et de reportages et témoignages, via lesquels des Français pourront interpeller ou s'adresser au chef de l'État", dit-il.

Les sujets abordés seront nombreux, avec une partie consacrée à l'actualité économique et sociale.

"Ce sera la première fois que le président s'exprimera dans une interview sur les mouvements sociaux en cours à la SNCF, chez les étudiants", note M. Thuillier, qui ajoute qu'au-delà de ce "malaise social", Jean-Pierre Pernaut abordera des questions comme "la fracture sociale et territoriale en matière de santé et d'hôpitaux, la désertification dans certaines régions, les retraités et le pouvoir d'achat (CSG, taxe d'habitation...), la limitation de vitesse à 80 km/h, la sécurité et le terrorisme".

Enfin, "nous aborderons les enjeux à venir: alors que le Président multiplie les réformes, quel est son cap, quelle France imagine-t-il d'ici la fin de son mandat?", dit il.

Il s'agira seulement de la troisième interview accordée à une chaîne française par le président depuis son élection au printemps 2017. Après avoir renoncé à la traditionnelle interview du 14 juillet, il avait été l'invité du 20H de TF1 en octobre, puis de celui de France 2 en décembre.

Lors d'un déplacement jeudi au CHU de Rouen, interrogé par des journalistes sur la grève à la SNCF, le chef de l'État, dérogeant à son habitude de s'en tenir au sujet de sa visite, s'était toutefois exprimé brièvement, évoquant avec prudence des "protestations tout à fait légitimes" qui nécessitent "des explications" mais "ne doivent pas empêcher le gouvernement de gouverner".

A LIRE AUSSI.

Macron esquisse un projet de profonde réforme de la SNCF

De nouveau populaire, Macron s'affiche en réformateur protecteur

Sarcasmes et critiques après l'interview "en marche" de Macron

La chaîne russe RT se lance en français dans la méfiance générale

SNCF: une réforme "avant l'été", les syndicats prêts à la grève