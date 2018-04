Papillons de nuit dans la Manche : Slimane rejoint la programmation

Un dernier changement est annoncé pour le festival Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche) du 18 au 20 mai 2018, avec l'ajout de Slimane

Slimane, rejoint l'affiche du festival Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves dans le sud Manche, le dimanche 20 mai 2018. Il remplace Rilès, qui se produira finalement lui le vendredi 18 mai.

Slimane accédait à la gloire en remportant la cinquième saison de The Voice. En 2016, Aujourd'hui artiste accompli, il livre un deuxième album intimiste et poignant.

La même année, il remporte The Voice et son premier album est double disque de platine : on peut dire que l'ascension de Slimane a été fulgurante.

