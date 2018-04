Vivez un nouveau weekend de fête, un weekend Quasimodo à Argentan (Orne)

Depuis déjà 4 ans, vivez un "weekend Quasimodo" à Argentan. Les 7 et 8 avril, réservez votre weekend pour vous rendre sur le Champ de foire et sous le Hall d'Argentan.

Avec en son cœur, une fête foraine, des spectacles, des animations et des bonnes affaires commerciales, le weekend Quasimodo a tout pour plaire, et à tout le monde.

Un événement commercial et convivial pour s'amuser et passer du bon temps. Toujours plus festif d'année en année, la mairie s'efforce de tout mettre en œuvre pour que les Argentanais et les visiteurs y trouvent leur compte.

Reynald Fournier, élu à la mairie d'Argentan nous en dit plus :







Demandez le programme :

Grande fête foraine

Jeux d'adresse, autos tamponneuses, manèges à sensations, tir à la carabine, stand de gourmandises sucrées… s'installeront sur la place du Docteur Couinaud et le Champ de foire.

Salon du Printemps

Un salon du Printemps prendra place sous le Hall du Champ de foire et son parvis. De 10 heures à 19 heures le samedi et de 10 heures à 18 heures le dimanche, vous aurez le plaisir de retrouver des automobiles, des camping-cars, des exposants de l'habitat extérieur, du mobilier extérieur, de la gastronomie, un marché aux plantes et jardins…

Promo de la Quasimodo

Pendant le weekend, vos commerçants d'Argentan vous proposent une offre " promo Quasimodo " qui se traduira par une offre promotionnelle ou un geste de bienvenue. Les magasins participants auront sur leur vitrine une affiche aux couleurs de la Quasimodo indiquant leur offre personnalisée.

Côté animations :

Samedi 7 : Miss Normandie sera présente sur le salon au cours de l'après-midi. De 15 heures à 18 heures, des mascottes déambuleront sur la fête et un concert gratuit aura lieu sous le Hall à 18 heures.

Dimanche 8 : Des animations de zumba vous seront proposées dans l'après-midi et de 15 heures à 18 heures les mascottes seront de retour sur la fête.

Entrée gratuite et ouverte à tous.