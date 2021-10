Caen. Bonne table à Caen : un voyage tout en finesse dans les Dunes

Pour ceux qui cherchent un endroit paisible pour déjeuner, Les Dunes est l'endroit adéquat. Tout en discrétion, dans une petite rue du centre-ville de Caen (Calvados), il abrite une petite salle de réception mais surtout un jardin qui donne des envies d'été.

Douceurs salées et sucrées

En ce qui concerne la carte, la formule midi à 13,50 € plat et dessert, est très satisfaisante. Nous avons eu le choix entre un crumble de saumon, carottes, poireaux, crème et citron accompagné de salade verte ou bien un tatin d'oignons, lardons et chèvre. Les plats sont bien copieux et vraiment bons. En plus des deux plats du jour, viennent s'ajouter des crêpes et galettes. Il y en a vraiment pour tous les goûts !

Bien évidemment, nous avons eu encore de la place pour un dessert. Et comme il était difficile pour nous de choisir, nous nous sommes orientées vers un café gourmand. Au programme : mousse au chocolat, cake orange-pavot et tarte aux pommes. Mais il faut bien avouer que le cheesecake vanille, caramel beurre salé et spéculos, nous faisait de l'œil. Ça sera pour une prochaine fois.

Le restaurant propose aussi des formules goûter avec chocolat chaud et gourmandises. Pensez à réserver aussi bien pour déjeuner que pour goûter parce que la réputation des Dunes n'est plus à faire.

Pratique. Les Dunes, 30 rue Arcisse de Caumont. Tel : 02 31 79 60 43