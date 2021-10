Caen. Caen : une créatrice entend remettre à la mode la jarretière

La lingerie made in France s'expose dans un stand aux Galeries Lafayette de Caen (Calvados) vendredi 9 et samedi 10 mars 2018. Il est tenu par Laura-Julia Fiquet, Caennaise de 32 ans et créatrice du site de lingerie Point sensible. Trois créateurs français sont exposés.

Des jarretières messagères

Et dans un coin de la table, sous verre, un bandeau en dentelle noire avec écrit dessus "mes désirs font désordre". Cet objet, c'est une jarretière que Laura-Julia Fiquet entend remettre au goût du jour. Elle a créé la marque La Jarretière française réalisée avec de la dentelle de Calais. "C'est une pièce tombée dans l'oubli, explique-t-elle, et sa particularité c'est qu'elle est personnalisable". La jeune femme s'est inspirée d'une mode du 18e siècle. "Déjà les femmes portaient leur jarretière comme on porte aujourd'hui des chaussettes et surtout elles écrivaient sur leurs jarretières des pensées intimes et romantiques". Ainsi, on pouvait lire à l'époque : "ma devise est de vous aimer et de ne jamais changer".

Laura-Julia Fiquet remet au goût du jour la jarretière. - Margaux Rousset

L'idée de Laura-Julia est de sortir la jarretière du marché du mariage et d'en proposer une version pour en mettre sous la robe le soir ou pour une occasion particulière et y écrire le reflet de son for intérieur. Pour l'instant la jarretière en est au stade du prototype. Une première levée de fonds s'est terminée sur Ulule le 25 février 2018, 3 100 € ont été collectés sur les 3 000 espérés. "Grâce à cet argent je peux passer à la phase de commercialisation. Je vais donc travailler avec un bureau d'études maintenant. J'aimerais qu'elle soit disponible pour la fin de l'année".