Led Power quitte la Chine pour venir reproduire en Sarthe

Nicolas Sarkozy a défendu mardi, chez le fabricant de skis « Rossignol », qui relocalise une partie de sa production en Haute Savoie, le « Made in France » près de chez nous aussi : une entreprise « relocalise » ! Ca se passe en Sarthe, l’entreprise « Led Power » va relocaliser la production d'éclairages de technologie led, actuellement fabriqués en Chine … Déjà, l’an dernier, l’entreprise avait repris la fabrication de tubes à leds localement. Cette fois-ci ce sont 6 M€ d’investissements, et à la clef : 37 nouveaux emplois dans les 3 prochaines années. Les leds vont remplacer progressivement les lampes fluorescentes et pourraient représenter plus de 50 % de parts du marché des sources de lumière d’ici à 2025.