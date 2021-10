Mondeville. A Mondeville, Size Factory propose des vêtements pour les hommes forts et de grandes tailles

L'enseigne Size Factory, installée à Mondeville (Calvados) depuis mercredi 14 février 2018, propose des vêtements pour hommes de grandes tailles, à partir de deux mètres, et de fortes corpulences. "Nous commençons là où les autres magasins s'arrêtent. Nous allons du 3XL au 10XL", explique la responsable du magasin Julie Storez.

Éviter les frustrations

Costumes, sportswear, chemises, pantalons et chaussures (à partir de la taille 46), il y en a pour tous les goûts et toutes les marques. "C'est un magasin qui correspond à une génération d'hommes grands et forts et ça évite les frustrations quand on ne trouve pas sa taille".

Pratique. 8 Rue Aristide Boucicaut, 14120 Mondeville. Ouvert du lundi au samedi. Tél : 02 31 99 03 96