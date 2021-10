Les fééries de Noël à Vire

Les féeries de Noël, quizaine commerciale de l'association des commercants de Vire "Vire-Avenir", vous offrent plus de 10 000€ de cadeaux!

Vos commercants seront ouverts les dimanches 11 et 18 décembre et les vendredis 9 et 16 décembre non-stop le midi.

Le Père-Noël sera présent du 10 au 24 décembre, vous profiterez aussi d'animations et défilés en périphérie le 17 décembre et en centre ville le 18 décembre. Sans oublier le marché de noël le 16, 17 et 18 décembre, place du champ de foire sous chapiteau.

Ecoutez Emilie Jouenne nous présenter le programme de fééries de Noël: