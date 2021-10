Le premier contenu additionnel du jeu "Battlefield 3" arrive ce mardi

Les joueurs de PS3 profiteront d'une exclusivité temporaire avec ce DLC, vendu au prix de 14,99€. Les possesseurs d'une Xbox 360 et d'un PC devront patienter jusqu'au 13 décembre prochain.

Back to Karkand proposera quatre cartes supplémentaires issues du deuxième volet de Battlefield, Gulf of Oman, Sharqi Peninsula, Strike at Karkand et Wake Island. Des nouvelles armes et des véhicules neufs compléteront le contenu.

Sorti le 25 octobre dernier, Battlefield 3 compte parmi les meilleures ventes de cette fin d'année, avec plus de huit millions de jeux écoulés dans le monde.