Un invité surprise sur le nouveau titre de Bigflo & Oli

Extrait de leur album “La vraie vie” les Toulousains choisissent “Papa” comme nouveau single.

Nous le savons l'album “La vrai vie” de Bigflo & Oli est une réussite ; on notera entre autres les featuring de Stromae, Joey Starr ou encore Busta Rymes. Peut-être ne l'avez vous pas remarqué mais sur l'une des chansons de cet album un invité très particulier a accompagné nos deux rappeurs, et il s'agit tout simplement de leur père. Plus qu'une simple dédicace, ici c'est carrément une partie du refrain qui est proposé à Fabian, le papa de nos talentueux Toulousains.

“Celle là c'est pour nos pères, nos padre, ceux qui disent je t'aime sans parler”, voilà comment est lancé le refrain de “Papa”. Et quelques secondes plus tard c'est au tour Fabian d'aligner avec douceurs quelques mots en espagnols sur un passage joué à la guitare.

L'ensemble est entraînant, festif et bercé par la présence latine de Fabian. Découvrez le trio familial ici :

Vous pouvez d'ailleurs voter pour Bigflo & Oli à l'occasion des victoires de la musique diffusées sur France télévision le 9 février prochain. Il suffit de vous rendre ici.

A noter que dès le mois de mars, Bigflo & Oli repartent en tournée dans toute la France avec une escale en Normandie annoncée en fin d'année, le 18 novembre 2018 au Zenith de Rouen. Les concerts du début de leur tournée affichent déjà complet !

A LIRE AUSSI.

Tendance Live à Granville : la programmation dévoilée

Le "rêve de gosse" du rappeur français MHD, à la conquête des Etats-Unis

Le rêve de gosse du rappeur français MHD, à la conquête des Etats-Unis

Johnny Hallyday, monument de la chanson française avec 120 millions d'albums vendus

Découvrez “Un peu de rêve”, l'étonnant duo Claudio Capéo / Vitaa