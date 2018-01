Pierre-Emmanuel Barré au Cargö à Caen

L'humoriste Pierre-Emmanuel Barré se déplace à Caen (Calvados) pour présenter son nouveau spectacle. Il sera mercredi 7 février 2018 au Cargö et ça commence à 20h30.

Il n'épargne personne et son humour trash fait un carton : son spectacle programmé au Cargö, à Caen (Calvados), mercredi 7 février 2018, est d'ores et déjà complet. Pierre Emmanuel Barré, l'ex chroniqueur de France Inter, sillonne les routes de France jusqu'en juin.

Écrit par Arsen et Pierre-Emmanuel, ce nouveau spectacle tient ses promesses et n'épargne personne. Mais attention, il est interdit aux moins de 14 ans !

Rire de tout

"Rire de tout" pourrait être la devise de Pierre Emmanuel Barré. Et si l'humoriste se retient dans ses chroniques, on peut dire qu'il se lâche totalement sur scène. Toute l'actualité est passée au crible et la langue de bois n'est pas de mise. Si vous découvrez cet artiste pour la première fois, accrochez-vous : c'est à la fois surprenant et totalement drôle.

Pratique. Mercredi 7 février à 20h30 au Cargö à Caen. Tarif 30 €. Infos sur City Live.

